Flamengo inicia preparação para enfrentar Bayern de Munique

O Flamengo iniciou a preparação para enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Após empatar com o Los Angeles FC por 1 a 1, na terça-feira (24), o Rubro-Negro realizou uma atividade nesta quarta (25), no Complexo Esportivo da Disney, na Florida, Estados Unidos. Contudo, nem todos os jogadores ficaram disponíveis. Afinal, os titulares fizeram treino regenerativo.

Os jogadores reservas e poupados do confronto com o Los Angeles FC foram a campo. O Flamengo ainda realizará mais três atividades no Complexo Esportivo da Disney, antes de viajar de Orlando para Miami. O Rubro-Negro enfrenta o Bayern de Munique, da Alemanha, no domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.