Fifa investiga zagueiro argentino após denúncia de racismo

Jogador do Pachuca, do México, é acusado de racismo contra Rüdiger, do Real Madrid

A Fifa abriu um procedimento disciplinar contra o zagueiro Gustavo Cabral, do Pachuca, do México. Afinal, o zagueiro argentino foi acusado de racismo pelo também defensor Antônio Rüdiger, do Real Madrid. Dessa forma, o Comitê Disciplinar da entidade máxima vai avaliar o caso e deve tomar uma medida nos próximos dias, antes do mata-mata do Mundial de Clubes.

O episódio ocorreu nos acréscimos da vitória do Real Madrid sobre o Pachuca por 3 a 1. Rüdiger denunciou Gustavo Cabral, que teria dito “negro de m…”. Dessa forma, o árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel acionou o protocolo antirracista da Fifa, com os braços cruzados em formato de X. Ele relatou o caso na súmula da partida.