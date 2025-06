Diretor explica renovação de Neymar: ‘O Santos sempre vai querer ele aqui’

Alexandre Mattos revelou que recebeu mensagens de clubes do mundo todo atrás do craque e falou das expectativas em torno do camisa 10

Neymar, enfim, assinou a renovação de contrato com o Santos e fica até o final do ano. No entanto, foram muitas as equipes que tentaram tirar o camisa 10 da Vila Belmiro. De acordo com o executivo de futebol, Alexandre Mattos, ele recebeu mensagens de presidentes e CEOs do mundo todo, perguntando sobre o atacante.

“O que eu recebi de mensagens de diretores e CEOs do mundo, perguntando se o Neymar ficaria ou não, porque eles gostariam de contar com Neymar. Foi enorme a quantidade de clubes que pensavam e vislumbravam a possibilidade de contar com Neymar. Ele, calmamente, disse: “Eu não vou sair do Santos, a não ser que o Santos não me queira”. E o Santos sempre vai querer o Neymar aqui”, disse Alexandre Mattos em sua coletiva de apresentação.