De olho no Bayern, Flamengo para na trave e empata com Los Angeles

Wallace Yan marca no fim e garante empate do Rubro-Negro por 1 a 1 com os norte-americanos, em Orlando, pelo terceira rodada do Mundial

Já classificado e com Bayern de Munique na cabeça, o Flamengo preservou alguns jogadores e ficou apenas no empate por 1 a 1 com o Los Angeles, no Camping World Stadium, em Orlando, pela última rodada da fase de grupo do D do Mundial de Clubes. Bouanga marcou aos 38 minutos do segundo tempo, mas o garoto Wallace Yan empatou dois minutos depois. O time rubro-negro, aliás, não caprichou tanto nas finalizações e colocou quatro bolas na trave. A equipe norte-americana apostou nos contra-ataques, porém sem grande êxito.

Com o resultado, o Flamengo fica com sete pontos na liderança do Grupo D, enquanto o Los Angeles se despede da competição apenas um ponto conquistado. O Chelsea, por sua vez, ficou na segunda colocação, com seis pontos, e também avança. Agora, o Rubro-Negro vai enfrentar o Bayern de Munique no domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami, pelas oitavas de final do torneio. Quem passar, vai encarar PSG ou Inter Miami.