Crespo quer avaliar elenco antes de indicar reforços no São Paulo

Treinador iniciou sua segunda passagem pelo clube nesta semana, mas terá o primeiro encontro com os jogadores nesta quinta (26)

Hernán Crespo já começou o seu trabalho no São Paulo e a diretoria já monitora o mercado para reforçar o elenco. Mas o treinador não pensa em peças novas neste momento. O comandante deseja analisar o plantel, que se reapresenta nesta quinta (26), antes de pedir contratações.

“Temos de ficar tranquilos, ver o que acontece na mini pré-temporada, o que podemos e o que não podemos fazer. O futebol é muito dinâmico. Sempre tem necessidades. Em algumas temos de conviver com necessidades, em outras resolver”, disse Crespo na coletiva de apresentação.

Os principais desejos da diretoria neste momento são por um atacante que atue pelo lado e um meia-armador. Contudo, o São Paulo convive com uma grave crise financeira. Assim, reforços só chegariam em fim de contrato ou que estejam sem espaço em seus clubes, para que possam reforçar o Tricolor sem custo de transferência.

Foi desta maneira que Juan Dinneno chegou ao São Paulo. Único reforço até aqui nesta janela de transferência, o centroavante estava no Cruzeiro, mas não vinha sendo utilizado e tinha contrato apenas até o fim do ano. Agora, o Tricolor procura jogadores neste estilo para aumentar as opções de Crespo.

“(Tenho que) confiar na diretoria. Tem coisas que eu posso controlar e coisas que eu não posso, que vou delegar. Há coisas que são para os dirigentes, coisas para a comissão técnica e coisa para os jogadores. Temos de dividir. Há coisas que vou resolver, coisas que quem vai resolver é a diretoria. O que tem é uma relação profissional, com esse respeito desde o primeiro dia que eu cheguei aqui”, completou Crespo.