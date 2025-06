Com dívidas de pensão alimentícia, atacante Jô põe a venda mansão de R$ 5 milhões

O atacante Jô, que recentemente foi preso pela terceira vez por dívidas de pensão alimentícia, colocou a venda uma mansão no Rio de Janeiro. Ele tem oito filhos – sendo seis fora do casamento.

A residência tem três andares, com cinco quartos – uma com closet, oito banheiros – alguns com banheira de hidromassagem, além de uma sala com três ambientes, lavabo, cozinha, suíte de apoio e dependência para funcionários. Além disso, a mansão tem sala de jogos, escritório e uma área de lazer, com piscina, varandão, jardins, e área gourmet com churrasqueira.

Jô e as prisões

Com seis filhos fora do casamento, o atacante tem a responsabilidade de pagar as pensões. No entanto, ele já deixou de pagar mais de uma vez e, dessa forma, foi para a prisão três vezes. A mais recente, nesse mês.

Na primeira, o atacante foi detido antes da partida entre Amazonas, então clube do jogador, e a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli. Dessa forma, ele passou uma noite preso até pagar o valor em aberto da pensão. Por outro lado, em dezembro do ano passado, a prisão aconteceu em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por falta de pagamento de pensão alimentícia.