Com apenas 18 anos, Montoro tem início promissor no Botafogo

Com rosto de menino-prodígio e pinta de teenager, Montoro saiu melhor do que encomenda nos dois primeiros jogos pelo Botafogo. O garoto de apenas 18 anos estreou no Super Mundial de Clubes da Fifa, com atuações elogiadas contra os gigantes Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid . Reserva, o meia argentino de apenas 18 anos entrou tão bem diante dos europeus que alguns torcedores defendem a escalação do hermano no lugar de Savarino para a sequência do torneio. Se continuar assim, em pouco tempo será o novo xodó dos alvinegros.

Com capacidade técnica apurada e personalidade na tomada das decisões, Montoro passou incólume pela pressão inicial de defender o Mais Tradicional em um torneio de tamanha envergadura. Destaque nos treinos do Botafogo em Santa Bárbara, o camisa 8, ainda adolescente e franzino, demonstrou futebol de gente grande. Assim, alimentou as comparações com o ex-alvinegro Almada, jogador também formado nas categorias de base do Vélez Sarsfield (ARG) e hoje no Lyon (FRA), após sagrar-se campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo Glorioso.

“Me sinto bem, com confiança. Acredito que posso ajudar a equipe a qualquer momento. Quando a equipe precisar de mim, vou estar à altura. Vou atuar onde a equipe precisar e onde renda melhor para o Botafogo. Se tiver que jogar pela esquerda, eu jogo. Se for por dentro, também jogo”, prometeu Montoro.

Botafogo jogou na antecipação, diz Paiva

Montoro custou um pouco mais de R$ 50 milhões aos cofres da SAF do Botafogo. Os executivos do clube consideram a cifra baixa pelo futebol da promessa e pela cobiça que desperta. Para o técnico do Alvinegro, Renato Paiva, Montoro é a maior joia do futebol argentino ao lado de Mastantuono, meia-atacante do River Plate já vendido ao Real Madrid.

“Elogio muito esta contratação. Não há dúvida nenhuma de que mais uma vez esta diretoria e este scouting jogaram na antecipação. Temos que dar méritos a quem trouxe este menino de muito talento”, sublinhou o treinador português.