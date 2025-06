City terá desfalque para a sequência do Mundial de Clubes

Meia de 19 anos sofre entorse no tornozelo e deve ficar fora do restante da competição

O Manchester City terá um desfalque para a reta final do Mundial de Clubes. Claudio Echeverri sofreu uma entorse no tornozelo direito e deve ficar fora do restante da competição.

O meia de 19 anos, conhecido como “Diablito”, foi titular na goleada por 6 a 0 sobre o Al-Ain. Ele se destacou com jogadas de qualidade e marcou um belo gol de falta, que recebeu elogios de Guardiola. Mas não voltou do intervalo.

Nos treinos seguintes, já apareceu fora do grupo, com o pé imobilizado e usando muletas. Apesar de a lesão não parecer grave no início, o cenário piorou e a expectativa é de que ele não volte a campo durante o torneio.

A baixa é sentida, principalmente porque Echeverri via o Mundial como chance para ganhar espaço no elenco. Agora, com a concorrência interna e a falta de minutos, seu futuro pode passar por um empréstimo.

O City segue a preparação para enfrentar a Juventus nesta quinta-feira (26), em jogo decisivo pela liderança do Grupo. Ambos os times estão com 100% de aproveitamento e definem quem será o primeiro colocado.