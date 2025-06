CBF retoma transmissões de jogos ao vivo e avalia novos campeonatos para o Youtube

A Confederação Brasileira de Futebol voltou a transmitir jogos ao vivo em seu canal no Youtube, a CBF TV, após um hiato de quase três anos. O retorno das partidas ocorreu na terça-feira (24), com a exibição da vitória do México sobre o Brasil na abertura da série de dois amistosos de preparação para Copa do Mundo Sub-17 — previsto para novembro, no Catar.

A entidade anunciou também a transmissão do segundo jogo da série, nesta sexta-feira (27), às 16h (horário de Brasília). A última transmissão feita pela plataforma havia acontecido em novembro de 2022 — também envolvendo seleções de base — e, desde então, o canal permaneceu inativo. Ao menos até este mês.