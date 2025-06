Brasileiro destaque do Mamelodi com golaço no Mundial revela clube do coração: ‘Sempre torci’

Autor de um dos gols mais belos do Mundial de Clubes na derrota do Mamelodi Sundowns por 4 a 3 para o Borussia Dortmund, o meia brasileiro Lucas Ribeiro se prepara para enfrentar o Fluminense nesta quarta, -feira (25), às 16h (de Brasília). O duelo, aliás, pode garantir a classificação do time da África do Sul para as oitavas de final.

Na véspera do jogo contra a equpe brasileira, o maranhense de Santa Helena aproveitou a entrevista e revelou para quem torce no Brasil.