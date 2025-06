Braithwaite e Grêmio ainda trocam documentos para concluir a renovação

Novo vínculo do atacante dinamarquês com o Imortal será ampliado por mais um ano, ou seja, até meados de 2027

Vale relembrar que o atual vínculo do dinamarquês com o Imortal é vigente até meados de 2026. Internamente, o assunto é visto como finalizado, pois restam somente assinaturas e minutas no processo burocrático. Tal etapa ainda não ocorreu por cautela do Tricolor gaúcho em impedir que Braithwaite perdesse suas condições físicas ideais.

Braithwaite e Grêmio estendem as conversas pela extensão contratual desde março, quando as partes chegaram a um acordo prévio. Apesar da demora, as tratativas estão próximas de um desfecho positivo e ainda não ocorreram por detalhes burocráticos. A relação profissional deve ter ampliação de mais um ano, de acordo com o acerto dos dois lados, valendo até o meio de 2027.

No atual cenário, o dinamarquês é o artilheiro do Imortal na temporada, com 13 gols em 34 partidas do time, sendo que ele atuou em 26 delas. De forma geral, em sua passagem, o atacante já marcou 21 gols e distribuiu cinco assistências em 46 jogos. O nível da performance do jogador e a identificação que construiu com o clube foram primordiais para simplificar as conversas pela extensão de contrato.

Grêmio pretende qualificar seu ataque na janela de transferências

Ao mesmo tempo, o Tricolor monitora o mercado na tentativa de reforçar o seu setor ofensivo. Um centroavante com características distintas, que trabalhe mais dentro da área e se enquadre na condição financeira do clube, está sendo observado pelo departamento de futebol do Grêmio.

Outras possibilidades estão atreladas também aos pontas. Isso porque uma outra intenção do Imortal é reduzir a quantidade de estrangeiros em seu elenco. O clube conta com 12 jogadores de fora do país, sendo que apenas nove podem estar na relação de atletas aptos em competições no Brasil. Deste modo, o chileno Aravena e o argentino Pavón são dois jogadores do grupo que podem deixar o Grêmio.