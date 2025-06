Botafogo recebe campeão da NFL em treino na Filadélfia

Glorioso está classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes e enfrentará o Palmeiras, no sábado (28), na Filadélfia

Uma recepção em grande estilo. O Botafogo realizou nesta quarta-feira (25/6) seu primeiro treino no CT do Philadelphia Eagles e foi recebido por A.J. Brown, craque e atual campeão da NFL. O astro trocou camisa com jogadores, tirou foto com os troféus da NFL e da Libertadores e até treinou com os goleiros.

Artur, Alexander Barboza, Alex Telles e Marlon Freitas foram alguns dos que registraram o encontro nas redes sociais. O Glorioso iniciou os treinamentos na Philadelphia na preparação para as oitavas de final do Mundial de Clubes, contra o Palmeiras. Quem passar, vai enfrentar o vencedor do Benfica e Chelsea.