Borussia Dortmund vence Ulsan e avança em primeiro no grupo do Fluminense

Time alemão domina os sul-coreanos, mas vence somente por 1 a 0, com gol de Svensson; oitavas de final será contra o segundo colocado do Grupo E

O Borussia Dortmund está nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O time alemão venceu o Ulsan, da Coreia do Sul, por 1 a 0, nesta quarta-feira (25) e avançou como líder no Grupo F. O lateral-esquerdo Svensson, no fim do primeiro tempo, marcou o único gol da partida no TQL Stadium. Apesar do placar mínimo, os alemães dominaram a partida com 28 a 3 em número de finalizações.

Além disso, o Borussia Dortmund contou com o empate no outro jogo do grupo, entre Fluminense e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, para confirmar a liderança.