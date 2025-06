Bastos, do Botafogo, é cortado do Mundial de Clubes

Segundo clube alvinegro, Palanca Negra, que chegou a ficar no banco de reservas, tem lesão no joelho esquerdo

O xerife africano teve uma contusão no fim da temporada passada e perdeu a final da Libertadores, os dois últimos jogos do Brasileirão e o Mundialito do Qatar.

Em 2025, Bastos retornou no Carioca, mas teve nova lesão, com o técnico Carlos Leiria. Em seguida, voltou a se machucar durante um amistoso contra o Novorizontino, uma semana antes do Campeonato Brasileiro, no fim de março. O Palanca Negra não entra em campo desde então. Neste Mundial, no entanto, esteve no banco de reservas e treinou com os demais companheiros.

O clube não divulgou o tempo de recuperação de Bastos. No sábado (28), o Mais Tradicional enfrenta o Palmeiras, na Filadélfia, pelas oitavas de final do Mundial.

