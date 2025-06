Bahia anuncia renovação com Rogério Ceni até 2027

Nesta quarta-feira (25), o Bahia anunciou a renovação de contrato com o técnico Rogério Ceni. No comando do Tricolor de Aço desde 2023, ele agora tem vínculo com o clube até o fim da temporada de 2027. Na era SAF, Ceni é somente o segundo treinador a dirigir a equipe.

Internamente, Rogério Ceni é unanimidade entre os dirigentes, e a renovação já vinha sendo discutida. O próprio treinador havia manifestado o desejo de permanecer no clube. No primeiro semestre de 2025, o Bahia teve um bom desempenho: conquistou o Campeonato Baiano, liderou a Copa do Nordeste, avançou às oitavas de final da Copa do Brasil e manteve campanha de G6 no Campeonato Brasileiro.