Autor de gol histórico, professor do Auckland descreve sensação de marcar contra o Boca: ‘Surreal’

Christian Gray marcou o primeiro gol dos neozelandeses no torneio e garantiu um ponto que entra para a história do clube

Christian Gray cravou o seu nome na história do Mundial de Clubes. Nesta terça-feira (25), o zagueiro marcou o gol de empate do Auckland contra o Boca Juniors, o primeiro do clube e de uma equipe da Oceania na competição. Além disso, garantiu que os Azuis da Marinha se despedissem do torneio com um ponto na bagagem.

O feito fica ainda maior quando se olha a trajetória do zagueiro. Assim como todo o elenco do Auckland, Gray divide o futebol com uma outra atividade. No caso, o jogador é professor de educação física e se emocionou com o gol marcado em Nashville.