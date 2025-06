Atacante brasileiro projeta estreia pelo Al Hilal em jogo decisivo contra o Pachuca

Kaio César retorna de lesão e reforça o time saudita na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes

Kaio César, atacante brasileiro do Al Hilal, mostrou otimismo antes do confronto decisivo contra o Pachuca, nesta quinta-feira (26), pelo Mundial de Clubes Fifa 2025. O duelo encerra a fase de grupos da equipe saudita, que empatou nas duas primeiras rodadas contra Real Madrid e Red Bull Salzburg. Agora, a vitória se tornou essencial para alcançar as oitavas de final.

Recuperado de lesão, Kaio voltou aos treinos e está liberado para atuar. O atacante perdeu os dois primeiros jogos do torneio, mas se mostrou motivado com a oportunidade de estrear: