Arsenal chega a acordo com capitão do Brentford

Clube vai pagar 11 milhões de euros (R$ 70 milhões) por Christian Norgaard, que chega para substituir Thomas Partey no meio-campo

Christian Norgaard vai deixar o Brentford para reforçar o Arsenal. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, o time comandado pelo técnico Mikel Arteta vai pagar 11 milhões de euros (R$ 70 milhões) pelo volante, que já acertou o salário com o novo clube.

