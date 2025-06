Após boas atuações pelo Inter, Anthoni desperta o interesse da Atalanta

Anthoni cumpre a tarefa de substituir Rochet na meta do Colorado em quase toda a temporada. Uruguaio sofre com sequência de lesões no ano

Anthoni consolidou-se como titular na meta do Inter nesta primeira parte da temporada, com o histórico de lesões de Rochet no ano. O desempenho do camisa 24 é considerado satisfatório. Principalmente no Campeonato Gaúcho, quando o Colorado foi campeão. Com isso, suas performances despertaram o interessa da Atalanta, da Itália. Até o momento, o clube europeu ainda não apresentou uma oferta, na verdade fez uma consulta sobre as condições de um eventual negócio.

As partes precisam aguardar se haverá avanço nas tratativas até porque a janela de transferências na Itália tem início apenas no dia 30 de junho. A situação é a mesma para Alemanha, Espanha, França, Grécia e Portugal. Entre as principais ligas do Velho Continente, somente na Inglaterra os clubes já estão aptos a contratar. Isso porque o período de transferências teve início no dia 15 de junho.