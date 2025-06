Alexandre Pato fornece ajuda à família de Juliana Marins para repatriar o corpo

A morte da publicitária Juliana Marins comoveu alguns famosos, entre eles o ex-jogador e comentarista Alexandre Pato . O antigo atacante contatou a família da brasileira para oferecer sua ajuda. Especialmente com o intuito de pagar os custos do processo de repatriação do corpo para o país natal. O óbito da comunicadora ocorreu após um acidente no vulcão Rinjani na Indonésia, que acarretou em seu desaparecimento prévio.

O translado do corpo de Juliana Marins para o Brasil promete ser desafiador e exigir paciência, até porque de acordo com o veículo local “Antara”, o corpo da brasileira ainda será submetido a uma perícia. O processo deve ocorrer no Hospital Policial de Bhayangkara, em Nusa Tenggara Ocidental, e tem o intuito de constatar a razão e a data exata da morte.

A missão árdua da família e dos amigos em concretizar o resgate da brasileira teve repercussão mundial nos últimos cinco dias. Juliana Marins percorria uma trilha em um terreno escorregadio nas redondezas do vulcão, que é um ponto turístico na localidade. Na maior parte do trajeto, a publicitária teve a companhia de um guia e de outros turistas, mas despencou de uma encosta, de aproximadamente 300 metros.

Atraso e obstáculos atrapalharam o resgaste de Juliana Marins

Algumas incorreções logísticas e aspectos climáticos contrários obrigaram Juliana a precisar aguardar mais de quatro dias para ser socorrida. Contudo, a espera não foi suficiente para Juliana Marins. Afinal, no momento em que realizaram o resgate, ela já estava sem vida e a queda já tinha passado de 600 metros encosta abaixo. A confirmação da sua morte veio por meio da sua família e do Itamaraty quatro dias depois do seu desaparecimento.