Além de Memphis, Corinthians tem dívida milionário com Igor Coronado

O Corinthians vive um momento conturbado quanto à sua situação financeira. Além da notificação de Memphis Depay quanto a valores a receber do alvinegro, o Timão também tem uma grande dívida com Igor Coronado.

De acordo com informação divulgada pelo jornalista Samir Carvalho, do Portal Uol, o Alvinegro ainda não acertou R$ 10 milhões com o meia. Os valores são referentes às luvas, nas quais o clube pagou apenas uma parcela de nove, somando R$ 8 milhões de dívida, além de R$ 2 milhões de comissão para o staff do atleta.