“This is Brazil”: web enche de memes com classificação dos brasileiros no Mundial

O Brasil está muito bem representado no Mundial de Clubes. Afinal, os quatro representantes do país garantiram vaga nas oitavas de final, o que representa 25% dos classificados ao mata-mata. Palmeiras e Flamengo avançaram como cabeças de chave, enquanto Botafogo e Fluminense ficaram em segundo nos seus grupos. Com isso, as redes sociais bombaram com memes.

O Flamengo foi o primeiro classificado. Afinal, o Rubro-Negro conquistou duas vitórias nos primeiros dois jogos e, assim, se garantiu como cabeça de chave. Depois, foi a vez do Botafogo, que até perdeu para o Atlético de Madrid, mas levou a melhor no desempate. O Palmeiras, por sua vez, empatou com o Inter Miami e defendeu a liderança.