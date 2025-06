‘Realidade’, Wallace Yan ganha moral no Flamengo em fase decisiva do Mundial

Com apenas 20 anos, Wallace Yan saiu do banco de reservas duas vezes no Mundial de Clubes e deu conta do recado no Flamengo. O atacante, afinal, ajudou a vencer o Chelsea e garantiu o empate com o Los Angeles FC, contribuindo decisivamente para a classificação às oitavas de final. A promessa chega como uma grata surpresa em torneio.

Wallace Yan chegou a seis gols em 15 jogos na temporada, com duas assistências. Os dados frios ajudam a explicar como o garoto bota fogo nos jogos. No segundo jogo do Mundial, fez uma tabela com Plata e marcou o segundo do Flamengo. Diante do LA FC, recebeu de Jorginho e passou por três marcadores até fazer o gol no empate em 1 a 1.