Vasco sonda a situação do volante Thiago Mendes, ex-São Paulo

Ele está com contrato encerrando no Al-Rayyan, do Qatar e poderia vir sem custos

Nos últimos dias, o Vasco sondou a situação do volante Thiago Mendes, que está com contrato encerrando no Al-Rayyan, do Qatar. O jogador tem passagem pelo São Paulo.

O volante está há duas temporadas no Al-Rayyan. O vínculo do jogador com o clube do Qatar vai até o dia 30 de junho. Dessa forma, Thiago poderá chegar sem custos aos cofres do Vasco.