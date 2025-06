Urawa Red x Monterrey: onde assistir, escalações e arbitragem

O Monterrey chega pressionado após empates com Inter de Milão e River Plate, precisando da vitória para ter chances reais de classificação. Do outro lado, o Urawa busca se despedir da competição com dignidade, depois de duas derrotas que selaram sua eliminação antecipada. Mesmo sem grandes pretensões, os japoneses prometem lutar até o fim para complicar a vida dos rivais.

Na quarta-feira (25), às 18h (de Brasília), Urawa Red Diamonds e Monterrey se enfrentam no Rose Bowl, em Los Angeles, pela última rodada do Grupo E do Mundial de Clubes da Fifa 2025. O confronto marca destinos opostos: enquanto os japoneses já entram em campo eliminados, os mexicanos ainda sonham com uma vaga nas oitavas de final.

O Urawa Red Diamonds chega eliminado para a última rodada do Grupo E, após duas derrotas consecutivas no Mundial de Clubes. A equipe japonesa estreou com revés por 3 a 1 para o River Plate e, na sequência, sofreu uma virada nos acréscimos diante da Inter de Milão , apesar de ter saído na frente no placar. Com zero pontos e quatro atrás dos líderes, os japoneses não têm mais chances matemáticas de avançar, mas ainda buscam uma despedida digna na competição. Mesmo em meio a uma fase instável na J1 League, o técnico Maciej Skorza espera encerrar a participação com uma vitória simbólica.

A partida terá transmissão pelo SporTV, na TV fechada, da CazéTV, no YouTube, e da DAZN, no streaming a partir das 16h (de Brasília).

Apesar da eliminação, aspectos positivos foram observados no último jogo, especialmente no desempenho defensivo da equipe durante grande parte da partida contra a Inter. Com isso, é provável que Skorza mantenha uma escalação semelhante, priorizando a solidez na retaguarda. No setor ofensivo, Ryoma Watanabe e Takuro Kaneko foram os destaques, atuando com intensidade pelas pontas e participando diretamente no único gol da equipe no torneio. Ambos devem continuar entre os titulares no confronto contra o Monterrey.

Como chega o Monterrey

O Monterrey chega vivo na briga por uma vaga nas oitavas de final do Grupo E e entra em campo com o objetivo claro de conquistar os três pontos. Ademais, a equipe soma dois empates nas duas primeiras rodadas e, mesmo considerada terceira força da chave antes do torneio, manteve suas chances intactas. Todavia, com River Plate e Inter de Milão se enfrentando simultaneamente, uma vitória diante do já eliminado Urawa deve ser suficiente para garantir a classificação, seja por pontos ou critério de gols marcados.

Para o duelo decisivo, o técnico Domenec Torrent não poderá contar com o meio-campista Jorge Rodríguez, suspenso por acúmulo de cartões. É provável que Nelson Deossa assuma a titularidade ao lado de Oliver Torres no setor. A defesa segue comandada por Sergio Ramos, que marcou o único gol da equipe no torneio até aqui e continua como líder técnico e moral do elenco mexicano. Por fim, a expectativa é de um time ofensivo e atento aos detalhes de saldo e desempenho