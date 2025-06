Sassuolo recusa proposta e Ruan não joga mais pelo São Paulo

O zagueiro Ruan Tressoldi não jogará mais pelo São Paulo. O Sassuolo, clube que detém os direitos econômicos do defensor, bateu o pé, recusou a proposta tricolor pela prorrogação do contrato de empréstimo e pediu que o jogador retornasse à Itália. Assim, o Soberano perde um jogador importante do sistema defensivo para o restante da temporada.

Hernán Crespo, recém chegado no São Paulo, terá Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Sabino para compor a defesa da equipe para o restante do ano.

Ruan chegou ao clube do Morumbi em agosto do ano passado por empréstimo de uma temporada. Neste ano, ele atuou em 15 partidas, sendo 11 como titular. No contrato estabelecido entre São Paulo e Sassuolo, o Tricolor teria que desembolsar R$ 27 milhões para exercer seu direito de compra.

Contudo, a diretoria, sem dinheiro, buscou a extensão do empréstimo do jogador, algo que não foi aceito pelo Sassuolo. A ideia do São Paulo era adicionar metas de produtividade que implicariam na compra. O clube italiano não gostou da ideia e solicitou o retorno imediato do atleta.

Zagueiro se lesionou no São Paulo

Ruan não joga desde a vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Náutico, pela Copa do Brasil, no dia 29 de abril. O zagueiro entrou no fim, mas ficou poucos minutos em campo após sentir fortes dores no joelho. Os exames de imagem, no entanto, não mostram com exatidão o grau do problema. Há a possibilidade de que ele seja operado, mas a decisão apenas será tomada após a finalização de todo o protocolo médico para o diagnóstico.