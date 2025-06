São Paulo x Bahia (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolores medem forças nesta quarta-feira, no CT de Cotia, ainda sonhando com uma vaga no mata-mata do Brasileirão Sub-20 / Crédito: Jogada 10

São Paulo e Bahia fazem um duelo decisivo nesta quarta-feira (25/6), às 15h, no CT de Cotia, pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida tem fator crucial para a pretensão das duas equipes. O Tricolor Paulista é o 12° colocado, com 18 pontos, quatro a menos que o Vasco que abre o G-8. Já o Esquadrão de Aço está na 15° posição, com 16 pontos somados e ainda sonha também com um lugar no mata-mata.