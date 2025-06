Ronaldo diz que SAF é única solução no Corinthians e diz ter interesse

Ex-jogador do clube, Fenômeno diz não ter esperança com a atual gestão e acredita que o Timão teria salvação com uma Sociedade Anônima / Crédito: Jogada 10

O Corinthians não vive a melhor fase financeira da sua história. Assim, os boatos sobre a possibilidade do clube se transformar em SAF começam a ecoar nos corredores do Parque São Jorge. Já na visão do ex-jogador do clube, Ronaldo Fenômeno, é a única solução para ajudar o Timão. E ele estaria interessado.