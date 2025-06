Os cães ladram, mas a caravana não para!

O Botafogo é o atual campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro, algo que somente o Santos de Pelé e o Flamengo de Jorge Jesus conseguiram ao longo da história. As duas taças já eram suficientes para o Glorioso deixar uma pulga atrás da olheira dos cartomantes de plantão. Mas a grande maioria de quem acompanha futebol, adepta dos massacrantes e repetidos clichês de sempre, preferiu encher a boca e cravar o óbvio. O Mais Tradicional não tinha a mínima chance de chegar às oitavas de final do Super Mundial de Clubes em um grupo com Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, dois esquadrões da primeira prateleira do futebol europeu. Com o primeiro, então, nem teria jogo. Era o campeão da Copa da França, da Ligue 1 e da Champions League e equipe que havia marcado nove gols em dois jogos. Ainda havia um Seattle, que mandaria o encontro em casa. Ou seja, o Alvinegro iniciou o torneio como o único representante brasileiro já eliminado e como uma “pré-chacota” pelas goleadas que levaria de franceses e espanhóis. O time carioca, aliás, foi o único que pegou dois adversários do Velho Continente em sequência. Acontece que a Estrela Solitária desconhece o impossível e previsões apocalípticas.

Botafogo escala o Everest

Com este longo preâmbulo, já fica claro que o Botafogo não enfrentou o campeão da Copa Verde da Europa ou um time do Oriente Médio para aumentar o saldo de gols. Após protagonizar a vitória mais importante do século para o futebol brasileiro no 1 a 0 sobre o PSG, o Glorioso ainda tinha o Atlético de Madrid pela frente – a segunda montanha antes de alcançar o Everest. A vantagem era confortável. Lembrava a semifinal da Copa Libertadores, quando o Glorioso visitou o Peñarol com um 5 a 0 favorável. Assim como naquele outubro, em Montevidéu, o Alvinegro não viu a sua classificação ameaçada em Los Angeles. Com o regulamento sobre os braços, perdeu por 1 a 0, só no fim, ainda podendo levar outro gol. Deixar a liderança escapar, quase nos acréscimos, não diminui o tamanho desta nova façanha do Mais Tradicional, assim como ninguém lembra do 3 a 1 no Estádio Centenário. A Estrela Solitária reluz entre os 16 melhores participantes da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.