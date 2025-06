Nuno Moreira celebra volta aos treinos no Vasco após férias: ‘Retornar com tudo’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, o português chegou ao clube em fevereiro e não teve pré-temporada, pois estava na disputa do Campeonato Português, segundo o calendário do futebol europeu. O último período de descanso aconteceu no meio do ano passado, quando ainda defendia as cores do Casa Pia, de Portugal. O jogador, então, celebrou o tempo que o elenco terá para treinar e assimilar ainda mais as ideias do treinador.

“Não tivemos tempo de treinar com Diniz. Fomos adquirindo as ideias, mas sem treinar tanto, com tantos jogos no meio da semana e no fim de semana. No período de data Fifa, tivemos algumas luzes de como é ter os treinamentos com ele com tempo. Agora, acredito que ele está muito contente com isso, porque iremos adquirir melhor as ideias”, afirmou.

Por fim, o Cruz-Maltino pretende usar o período para se preparar para a intensa sequência do segundo semestre. Isso porque do dia 15 de julho até o início de agosto, o time fará sete partidas em 23 dias, em três competições diferentes: Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana.