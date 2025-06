Newcastle tenta contratar destaque do Nottingham Forest, mas recebe negativa

Anthony Elanga chamou a atenção do Newcastle após uma temporada de destaque no Nottingham Forest, tanto pelo desempenho individual quanto pela campanha da equipe. De acordo com o ‘New York Times’, o clube fez uma proposta de cerca de 53 milhões de euros (R$ 340 milhões) para contratar o atacante nesta janela de transferências.

