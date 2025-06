Müller projeta oitavas entre Bayern e Flamengo: ‘Estou ansioso’

Craque alemão afirma que não assistiu aos jogos do Rubro-Negro no Mundial e ainda vai pedir dicas com Rafinha, que jogou pelos dois clubes

O Bayern de Munique perdeu para o Benfica , nesta terça-feira (24), e vai encarar o Flamengo nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Após o duelo pela terceira rodada, o craque Thomas Müller já projetou o duelo diante dos brasileiros e já afirmou que o time alemão deseja ficar com a posse de bola.

O veterano alemão admitiu não ter visto jogo do Flamengo no Mundial de Clubes, mas mostrou admiração pelos clubes brasileiros. Além disso, o jogador afirmou que vai buscar dicas com Rafinha, ídolo no Bayern e com passagem pelo clube rubro-negro.

“Vou chamar o Rafinha para me dar algumas dicas, informações. Vamos nos preparar. O Flamengo foi muito bem, terminou em primeiro no grupo. O Brasil tem ótimos times, estamos vendo isso. Temos de nos recuperar. A derrota não era o que queríamos. Perdemos gols, agora é levantar a cabeça, mostrar confiança. Já joguei muitos torneios assim. A fase de grupos é uma coisa, agora é outra fase, o mata-mata, sempre decisivo”, afirmou.

Agora, o Rubro-Negro vai enfrentar o Bayern de Munique no domingo (29), às 17h (de Brasília), em Miami, pelas oitavas de final do torneio. Por fim, quem passar, vai encarar PSG ou Inter Miami.