Milan mira Christensen para reforçar defesa na próxima temporada

Zagueiro do Barcelona está na lista de possíveis reforços do clube italiano

O Milan está de olho em Andreas Christensen para reforçar sua defesa na próxima temporada. De acordo com o jornal ‘Corriere dello Sport’, o zagueiro do z entrou na lista de possíveis contratações do clube italiano, que busca um nome experiente para atuar ao lado de jovens promessas.

A prioridade do Milan é o garoto Giovanni Leoni, de 18 anos, revelação do Parma. Mas a ideia é trazer também um defensor mais pronto, que chegue para jogar. Christensen se encaixa nesse perfil e, além disso, vive uma situação favorável no mercado: tem contrato com o Barça até 2026, mas pode ser negociado por um valor acessível.