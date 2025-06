Mbappé treina após quadro viral e sofre com mudanças físicas no Real Madrid

Mbappé ficou fora das partidas iniciais do Real Madrid no Mundial de Clubes. Afinal, o atacante enfrentou um quadro viral que evoluiu para uma gastroenterite e precisou ser internado. No entanto, já recebeu alta e voltou às atividades com os companheiros de equipe.

Desde a chegada do elenco do Real Madrid aos Estados Unidos, Mbappé não conseguiu treinar em condições ideais. Nesta terça-feira (24), a imprensa espanhola divulgou imagens que mostram como a doença afetou sua forma física. De acordo com o jornal “Marca”, o jogador perdeu entre quatro e cinco quilos. Nas fotos, ele aparece abatido e visivelmente mais magro.