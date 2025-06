Mauro Cézar aponta o pior brasileiro no Mundial: ‘Escapou de um vexame’

O jornalista Mauro Cézar não gostou da atuação do Palmeiras no empate por 2 a 2 contra o Inter Miami pelo Mundial . Aliás, o jornalista definiu, em entrevista na Jovem Pan, que o clube paulista é o pior brasileiro na competição.

No entanto, na última rodada, contra o Inter Miami, o clube paulista não teve uma boa atuação e chegou a ver o clube norte-americano abrir 2 a 0 no placar. Com a entrada de Paulinho e Maurício, o Verdão melhorou na partida e conseguiu empatar, com um gol de cada, já no fim do confronto.

Dessa forma, com o resultado, o Palmeiras avançou em primeiro no Grupo A, com cinco pontos. Nas oitavas de final, vai enfrentar o Botafogo, no sábado (28), às 13h (de Brasília).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.