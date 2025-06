Maurício celebra gol salvador e explica atuação abaixo do nível do Palmeiras

Meia saiu do banco e marcou o gol que garantiu a liderança do Verdão no Grupo A, mesmo com um desempenho abaixo do esperado / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras sofreu, mas conseguiu garantir a liderança no Grupo A. Mesmo com o baixo rendimento, o Verdão buscou o empate contra o Inter Miami e agora vai encarar o Botafogo nas quartas de final do Mundial de Clubes. O grande responsável pelo resultado foi Maurício. O meia-atacante veio do banco e marcou o gol que igualou o placar. O jogador lamentou que o Palmeiras teve que fazer um jogo de recuperação e descreveu a sensação de marcar em um grande torneio.