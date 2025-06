Marta, sobre a Copa do Mundo no Brasil: ‘Marco na história do futebol feminino’

De volta à Seleção Brasileira, no mês passado, Marta já está ansiosa pela Copa do Mundo, que será no Brasil daqui a exatamente dois anos. A lenda do futebol feminino afirmou, nesta terça-feira (24), que sediar o evento em solo nacional “representa um sonho” para as jogadoras brasileiras.

“A Copa do Mundo de 2027 da Fifa no Brasil representa um sonho. É a primeira Copa do Mundo feminina da categoria adulta na América do Sul, e a gente está super orgulhosa de poder sediar um evento tão grande como esse”, disse a atacante”, disse antes de complementar.