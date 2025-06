Manchester United aumenta oferta por atacante do Brentford

O Manchester United voltou à carga para contratar Bryan Mbeumo, atacante do Brentford, depois de já ter uma proposta recusada. O jogador de 25 anos é um dos nomes pedidos por Ruben Amorim para reforçar o setor ofensivo ao lado do brasileiro Matheus Cunha. De acordo com informações da ‘Sky Sports’, os Red Devils aumentaram a oferta para 70 milhões de euros (R$ 448 milhões).

