Mamelodi Sundowns x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Chegou a hora da definição do Grupo F do Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira (25), o Fluminense joga a vida pela classificação às oitavas de final. Será contra o Mamelodi Sundowns (RSA), no Hard Rock Stadium, na Flórida (EUA), às 16h (de Brasília). A vida tricolor está em jogo na rodada, já que o time pode ser líder do grupo, como também tem chance de ser eliminado. Os sul-africanos, por sua vez, precisam da vitória para avançar. Vamos ver, então, como chegam as equipes?

Onde assistir

Os canais Globo, SporTV, Globoplay, CazéTV e DAZN transmitem a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Mamelodi Sundowns

Após vencer na estreia (Ulsan) e perder na segunda rodada (Dortmund), o Mamelodi chega à terceira partida com chances de classificação. Para isso, porém, precisa vencer o Fluminense. A equipe do técnico português Miguel Cardoso tem três pontos e uma vitória bastaria para terminar ao menos na segunda colocação. O empate, no entanto, seria insuficiente, já que os sul-africanos ficariam atrás do Fluminense e empatariam com o Dortmund em pontos. Como perderam o jogo para os alemães, perderiam no critério de desempate.

Para este jogo, Cardoso não possui desfalques. É bom o Fluzão abrir o olho para o camisa 10 do Mamelodi: o brasileiro Lucas Ribeiro fez um carnaval contra o Dortmund, anotando um dos gols mais bonitos da edição do Mundial na derrota por 4 a 3, no último sábado (21/6). Arthur Sales, ex-Vasco, é o outro brasileiro do elenco.