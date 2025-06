Lyon é rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Francês

Órgão que fiscaliza as finanças dos clubes na França rebaixa Lyon por irregularidades; clube pode recorrer em até sete dias

A DNCG, órgão que fiscaliza as finanças dos clubes na França, determinou nesta terça-feira (24) o rebaixamento do Lyon para a segunda divisão do Campeonato Francês. A medida foi tomada por causa de irregularidades financeiras e coloca o tradicional clube francês, comandado por John Textor, em uma de suas maiores crises.

