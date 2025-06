Lyanco, do Atlético, antecipa retorno às atividades no elenco mineiro

O defensor Lyanco foi o primeiro jogador do Atlético-MG a retornar às atividades no clube. Em imagens publicadas nas redes sociais, ele aparece em uma academia realizando alguns exercícios. A reapresentação oficial do time está marcada para o dia 30 de junho, daqui a uma semana.

A decisão de voltar antes dos demais partiu do próprio atleta, sem nenhum motivo especial. Ele treinou na academia da Cidade do Galo e compartilhou o momento em suas redes sociais. Entre todos os jogadores do elenco, apenas Lyanco esteve presente nas instalações do clube.