Kompany minimiza derrota do Bayern e mira Flamengo: ‘Será uma história diferente’

Técnico belga poupou metade dos titulares e perdeu a primeira posição do Grupo C do Mundial de Clubes

Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Benfica na noite desta terça-feira (24), que custou ao Bayern de Munique a primeira posição do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa 2025, o técnico Vincent Kompany minimizou o resultado. Após a partida em Charlotte, EUA, o treinador belga admitiu a má atuação inicial de sua equipe, repleta de reservas, mas ressaltou que o foco já está totalmente no próximo desafio: o Flamengo, em uma das semifinais do torneio.

A estratégia de poupar mais da metade dos titulares, visando a fase eliminatória, não trouxe o resultado esperado em campo, especialmente nos 45 minutos iniciais. Kompany foi direto em sua análise. “O primeiro tempo não foi nada bom”, admitiu.