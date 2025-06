Julgamento de recurso do Robinho, condenado por estupro, tem data marcada pelo STJ

A estratégia jurídica da defesa do ex-jogador, preso em SP, tenta reduzir a pena de nove anos de prisão determinada pela Justiça da Itália

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) irá analisar o recurso apresentado pela defesa Robson de Souza, o Robinho, no próximo dia 06 de agosto. A estratégia jurídica tenta reduzir a pena de nove anos de prisão determinada pela Justiça da Itália, onde o ex-jogador foi condenado por envolvimento em um estupro coletivo ocorrido em 2013, na cidade de Milão.

Responsável pela decisão, a Corte Especial do tribunal julga casos de alta complexidade e que envolvem divergência internar entre órgãos do próprio STJ. O colegiado reúne os 15 ministros mais antigos da instituição e concentra os processos de maior repercussão no âmbito federal.