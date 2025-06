Jornalista desdenha e crava que Botafogo ‘não estaria entre os dez primeiros da LaLiga’

Comunicador espanhol minimizou o nível técnico carioca diante de adversários como Real Sociedad, Betis, Villarreal e Girona no Espanhol / Crédito: Jogada 10

Ainda que o Botafogo tenha se classificado de forma histórica no ‘grupo da morte’ do Mundial de Clubes, a derrota para o Atlético de Madrid serviu de combustível para uma polêmica oriunda do Velho Continente. Isso porque o jornalista espanhol Isaac Suárez, do diário ‘Marca’, gerou forte repercussão ao minimizar o nível técnico carioca em relação aos times da Espanha. Ele, aliás, fez um palpite ousado sobre a ilusória colocação alvinegra na LaLiga. “Na LaLiga, o Botafogo não estaria nem entre os dez primeiros. Acho que seria equipe do meio de tabela para baixo”, afirmou Suárez durante participação em um conteúdo especial sobre a competição Fifa. Segundo ele, o Alvinegro não sustentaria um desempenho competitivo caso enfrentasse, regularmente, adversários como Real Sociedad, Betis, Villarreal e Girona.

Isaac embasou sua opinião em dois fatores que, para ele, explicam o bom rendimento dos times sul-americanos no Mundial. "Brasileiros e argentinos estão rendendo bem primeiramente pela mentalidade com que encaram os jogos. E a segunda questão é sobre a questão física", explicou. E completou: "Os europeus chegam ao final da temporada. Já os sul-americanos estão na metade de seus calendários. Isso influencia diretamente o rendimento", concluiu. Vídeo "En LaLiga, Botafogo no estaría ni entre los 10 primeros" pic.twitter.com/RAjX3diWij — MARCA (@marca) June 23, 2025

Campanha do Botafogo no grupo B Apesar das declarações, o Alvinegro garantiu classificação às oitavas de final mesmo após a derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid — eliminado. A equipe brasileira avançou com os mesmos quatro pontos do PSG e terminou o Grupo B em segundo lugar, atrás dos franceses no saldo de gols. No confronto direto contra o PSG, aliás, o time carioca venceu por 1 a 0 com gol de Igor Jesus. O feito surpreendeu analistas europeus e impulsionou elogios à organização tática do técnico Renato Paiva.