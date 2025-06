Internacional negocia empréstimo de goleiro promissor com clube italiano

Plano do Colorado é ceder o goleiro por empréstimo de uma temporada ao Como, com opção de compra ao fim do vínculo / Crédito: Jogada 10

O Internacional analisa uma oferta do Como, da Itália, pelo promissor goleiro Henrique Menke. A intenção do clube europeu é fechar com o arqueiro inicialmente por um empréstimo de um ano, com opção de compra após o fim do vínculo. O Colorado entende que o período no time italiano seria uma oportunidade para o jovem atleta ganhar rodagem. Principalmente em uma liga de alto nível como é a elite do futebol italiano. Outro fator que favorece a saída de Henrique, de 18 anos, é que o jogador é apenas a sexta opção de goleiro no elenco principal. Isso porque estão a sua frente Rochet, Anthoni, Ivan, Kauan Jesus e Diego Esser. Importante ressaltar que o arqueiro ainda espera a chance de estrear profissionalmente.

Na verdade, somente disputa competições pelo time sub-20, sendo nove partidas até o momento na temporada. Apesar de ainda estar no início de sua trajetória na categoria anterior ao profissional, ele frequentemente é convocado para a Seleção Brasileira sub-20. Inclusive, Henrique compôs o grupo que foi campeão do Sul-Americano da categoria, que ocorreu no começo do ano. Goleiro do Internacional despertou o interesse dos italianos por seu retrospecto em seleções de base Tal histórico de convocação foi essencial para despertar o interesse do Como. Caso as tratativas tenham um desfecho positivo, o goleiro brasileiro será comandado por Cesc Fàbregas, ex-meio-campista com passagem de destaque por Arsenal, Barcelona e Chelsea. Ele também integrou o elenco, que venceu a Copa do Mundo de 2010. Com a concretização das negociações, no Como, Henrique também poderá conviver com Pepe Reina, que também conquistou o Mundial pela Espanha com Fàbregas. O arqueiro também passou por clubes expressivos na Europa como Aston Villa, Bayern de Munique, Barcelona, Lazio, Liverpool, Napoli e Villarreal.