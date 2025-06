Importantes nomes da oposição do Fluminense definem chapa para as eleições deste ano

Leo Iespa, candidato à presidência do Fluminense, recebeu nesta noite de segunda-feira (23), o apoio e a aliança de André Horta, que agora assume função de candidato a vice-presidente geral do clube. Desde o início do processo que antecede a eleição, essa é a principal movimentação no tabuleiro político do clube. A votação é em novembro deste ano.

A reunião de trabalho, realizada no Flexcenter, no Largo do Machado, contou com a participação de 40 tricolores e teve como objetivo estruturar a coordenação de campanha com a definição de atribuições e funções. Além disso, foi o primeiro encontro para discutir as premissas do pensamento do grupo.