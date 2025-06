Grêmio x Internacional pelo sub-20: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Internacional irão travar clássico pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20, às 15h (de Brasília), no estádio Airton Ferreira da Silva, também conhecido com CT Hélio Dourado, na cidade de Eldorado do Sul. Os dois arquirrivais se encontram em cenário semelhante de luta contra o rebaixamento na reta final do torneio. Afinal, o Tricolor gaúcho está na 16ª colocação, com 14 pontos. O Colorado está na zona de descenso, em 18º lugar, com dois pontos a menos.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do canal do Grêmio no YouTube, a partir das 15h (de Brasília).