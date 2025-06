Grêmio retoma os treinos com foco na melhora da força física

As atividades serão todas em Porto Alegre para evitar desgaste físico. Mano considera que a paralisação foi essencial para permitir o crescimento do desempenho do time. Seja com a correção de problemas ou por permitir que os atletas descasassem após a maratona exaustiva de partidas. A reapresentação serviu para promover uma avaliação no grupo. O período de dez dias de descanso não afetou fisicamente jogadores. Para a atual comissão técnica, a equipe do ex-treinador Gustavo Quinteiros deixou os jogadores com uma deficiência física. Afinal, o grupo era submetido a trabalhos de pouca intensidade.

Os jogadores do Grêmio se reapresentaram no CT Luiz Carvalho, na segunda-feira (24), para retomar os treinos. A prioridade será o desenvolvimento de diversos aspectos da equipe como a parte física, tática e técnica. O técnico Mano Menezes ainda terá o retorno de alguns jogadores que estavam machucados, além da contratação do meio-campista Alex Santana.

A previsão é de que outros atletas, como os laterais-direitos Igor Serrote, João Pedro, João Lucas e o zagueiro Rodrigo Ely necessitem de um tempo maior de recuperação e podem ficar fora do jogo com o Cruzeiro, no dia 13 de julho.

O comandante também contou com a volta de um quarteto de estrangeiros, que foram desfalques por problemas antes da paralisação para o Mundial. No caso, os meio-campistas Cuéllar e Monsalve e os atacantes Aravena e Cristian Olivera.

Por sinal, a expectativa é de que haja impulsionamento das atividades ainda nesta semana. Prova disso é que, nesta terça (24) e a próxima quinta-feira (26), os treinos ocorrerão em dois períodos. Durante a intertemporada, o Grêmio participará de um jogo-treino, que deve ocorrer no dia 5 de julho. Também há a possibilidade da marcação de mais uma atividade semelhante, se a comissão técnica entender que seja necessário. Além disso, o Imortal terá a decisão da Recopa Gaúcha quando enfrentará o São José, às 19h30, na Arena, no dia 8 de julho. Com relação às contratações, o clube não deve atacar o mercado com agressividade.

Clube promete ser tímido no mercado

O Grêmio pretende fechar com pelo menos um zagueiro e um meio-campista de características mais defensivas. Adryelson é o principal sonho de consumo para a defesa, mas as tratativas contam com alguns empecilhos. Isso porque o Lyon se mostra irredutível com um modelo de negócio a não ser uma venda. O Tricolor Gaúcho até fez uma investida para contratá-lo em definitivo, mas por um valor inferior que o clube francês entende como ideal. Até o momento, o Imortal fechou apenas com Alex Santana por empréstimo junto ao Corinthians. Ele pode atuar como volante ou até mais adiantado.

Uma situação indefinida é a de Carballo, que está em reta final de empréstimo com o New York Red Bulls, dos Estados Unidos. O clube da MLS ainda não sinalizou se ampliará o empréstimo. Se ele retornar ao Grêmio passará por uma avaliação da atual comissão técnica para concluir se pode ou não ser uma peça útil. O Athletico e o Nacional, do Uruguai, têm interesse em contar com Carballo. Uma outra intenção da diretoria nesta segunda janela da temporada é diminuir o número de estrangeiros em seu grupo. Afinal, são 12 atletas fora do Brasil, que integram o elenco e apenas nove podem estar entre os relacionados em partidas no Brasil.