Goleiro do Monterrey afirma que Urawa Reds receberá incentivo financeiro no Grupo E

O goleiro Esteban Andrada, do Monterrey, do México, fez uma declaração polêmica antes da partida da terceira rodada do Grupo E do Mundial de Clubes. Sua equipe enfrentará o Urawa Reds, e ele sugeriu que o adversário poderia receber algum tipo de incentivo financeiro para perder o jogo.

Na última rodada, Inter de Milão e River Plate, ambos com quatro pontos, se enfrentarão. Já o Monterrey soma dois, enquanto o Urawa Reds perdeu ambos os jogos e segue sem pontuar.