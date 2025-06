Giuliano Simeone critica arbitragem em duelo com o Botafogo: ‘Nunca vi algo igual’

Jogador questiona dois lances de possíveis pênaltis para o Atlético de Madrid e reclama do desempenho do árbitro mexicano Cesar Ramos

O Atlético de Madrid, da Espanha, necessitava vencer o Botafogo por três gols de diferença para avançar no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No entanto, a equipe só conseguiu furar o bloqueio alvinegro no fim da partida (1 a 0), com Griezmann, mas ficou pelo caminho no torneio da Fifa. Giuliano Simeone, porém, não poupou críticas ao árbitro mexicano Cesar Ramos.

Afinal, o atleta questiona um possível pênalti em Julián Álvarez no final do primeiro tempo. No momento do lance, o árbitro foi até o VAR, porém considerou falta de Sorloth no lance anterior. O jogador também citou outro lance, que Ramos sequer buscou rever na tela da arbitragem de vídeo.